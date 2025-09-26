Hernanes: "Allegri è uno degli allenatori migliori che ho avuto in carriera"

In vista di Milan-Napoli di domenica sera Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a Radio Marte del momento delle due squadre:

"Nel Napoli, se fossimo negli scacchi, la regina dovrebbe essere De Bruyne però finora non è ancora ai livelli che conosciamo. Anguissa è arrivato come un pedone, però è diventato un giocatore importante che oltre a fare assist e gol sta mettendo anche molta qualità in fase di impostazione. La regina fa i tre compiti, aiuta in fase difensiva, in fase di sacrificio e va anche a creare il gioco e a concludere, Anguissa sta facendo tutto questo.

Allegri o Conte? "Non riesco a fare una valutazione completa perché con Conte non ho mai lavorato. Allegri è uno degli allenatori migliori che ho avuto in carriera. Conte è un grande professionista che insegna a lavorare per vincere. Ho comprato il libro di Conte e mi piace molto la frase: dare tutto e chiedere tutto”.