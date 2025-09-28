Hernanes: “Allegri sa preparare bene le partite”

Durante la puntata di Vamos su DAZN, Hernanes e Giaccherini sono stati protagonisti di un botta e risposta riguardo le due filosofe differenti di Allegri e Conte con il primo che si è schierato in favore del tecnico dei rossoneri mentre l'ex attaccante ha preso la parte di Antonio Conte. Vediamo nello specifico cosa hanno detto i due opinionisti.

Giaccherini: "Preferisco vincere le partite contando sul lavoro quotidiano, sull'allenamento, sul sacrificio, sul dettaglio, che magari vincere le partite dando più importanza a quello che fanno i giocatori in campo, quindi gestire i giocatori. Sono io continuano che vado a ricercare quegli elementi sui dettagli, perchè la meticolosità sulla preparazione della partita può battere magari la libertà che puoi dare ai giocatori di interpretare la partita".

Hernanes: "Io preferisco l'eleganza che non la rabbia, l'intelligenza che non l'emozione, anche se servono tutte e due, e poi come diceva Darwin non vincono o non sopravvivono i più potenti ma quelli che sanno adattarsi di più e Allegri sa che preparare bene le partite, è fondamentale, ma lui è uno che capisce l'attimo, il presente e trasforma le partite con delle mosse giuste":