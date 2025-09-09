I 40 anni di Modric: "L'età è soltanto un numero"

di Manuel Del Vecchio

Sul finire della giornata del suo compleanno, oggi sono 40 le candeline da spendere, Luka Modric affida ad Instagram i suoi pensieri da neo quarantenne: "L'età è soltanto un numero". Vedendolo giocare al Milan, e con la Croazia in questi giorni, non possiamo che concordare.

Ancora auguri Luka!