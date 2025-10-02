I cinque giocatori più impiegati del Milan sono tra quelli che sarebbero potuti partire in estate

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sottolineando un dato particolare della rosa rossonera: "Spesso le vie del pallone sono indecifrabili e centrifugano le gerarchie. Determinate convinzioni che a giugno sembrano scolpite nella pietra, a settembre non sono più tali. Così può capitare che qualcuno potenzialmente destinato a un'annata piena di punti interrogativi, diventi una pietra angolare. E anche che qualcuno potenzialmente destinato ai saluti non solo rimanga, ma lo faccia da protagonista. In questo Milan che sta elargendo fin qui grandi soddisfazioni dopo essere stato rimescolato profondamente da dirigenza e allenatore, c'è un dato che spicca e fa un certo effetto: i primi cinque per minutaggio della rosa, sono giocatori che appartengono a una della due categorie che abbiamo appena citato. Potevano cambiare aria, ma non l'hanno fatto; avrebbero teoricamente dovuto partire in seconda fila, ma non è successo. E parliamo, in ordine di impiego, di Tomori (594'), Saelemaekers (556'), Pavlovic (551'), Gabbia (540') e Gimenez (533')".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".