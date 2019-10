I gol dei terzini

Il gol di Theo Hernández a Genova riapre la serie dei gol rossoneri messi a segno dal terzino di fascia sinistra. Ricardo Rodríguez aveva segnato, ma su rigore. Era lo scorso 20 settembre 2017 e il Milan si portava in vantaggio sulla Spal, grazie alla trasformazione dagli undici metri da parte del nazionale svizzero. Poi, come era già accaduto negli anni precedenti con Mattia De Sciglio, lo stesso Rodríguez, che pure aveva iniziato la sua avventura rossonera con un gol in Romania in Europa League, non è più riuscito a segnare in campionato. Per trovare un gol su azione in Serie A di un terzino sinistro del Milan, bisogna tornare a Milan-Frosinone 3-3 del 1' maggio 2016, con un gol di Luca Antonelli. A destra, in questi anni, con i gol di Davide Calabria a Roma e a Napoli, era andata decisamente meglio.

Il protagonista della serata di Genova è stato in ogni caso, tra gli altri, proprio Theo Hernández. La caratteristica del francese, già intravista nel finale di gara del derby con il palo esterno colpito alla destra di Handanovic, è quella di provare a rendersi pericoloso anche se la sua posizione è molto decentrata. Rispetto alla posizione di Radu a Marassi, l'ex Real è riuscito a far passare la palla all'interno del portiere genoano, sempre alla sua destra. L'importanza delle proiezioni offensive di Theo Hernández, che aveva segnato anche in amichevole a Milanello con il Novara, era apparsa in tutta la sua evidenza a luglio, a Kansas City, contro il Bayern Monaco, dove si era purtroppo infortunato dopo una grande discesa sulla fascia sinistra. Una risorsa in più in zona-gol, per la squadra e per il gruppo.