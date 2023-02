I motivi della crisi del Milan, Pioli: "Le partite negative ci hanno tolto fiducia: non siamo ancora maturi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, parlando nel post partita del derby su Dazn, ha risposto così alla domanda sui motivi della crisi del Milan: "Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convizione come è normale che sia: non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. Bisogna ripartire da stasera anche se è una sconfitta nel derby e che fa male moralmente. Ma stasera abbiamo trovato solidità e determinazione che può aiutrarci a tornare ai nostri livelli"