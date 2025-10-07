I rischi del viaggio in Australia, il dottor Tavana: "Volo di 20 ore, cambio di fuso e cambio di stagione"

Il dottor Rodolfo Tavana, per diversi anni responsabile sanitario del Milan negli anni di Silvio Berlusconi, è stato ospite del canale YouTube del giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Il tema della chiacchierata è stata la probabile trasferta del campionato italiano in Australia con la gara tra Milan e Como, prevista nel weekend del 7 e 8 febbraio, che si dovrebbe disputare a Perth. Si è parlato dell'impatto che un viaggio di 20 ore di aereo potrebbe avere sulle squadre coinvolte da un punto di vista fisico.

Le parole del dottor Tavana: "Parliamo, se tutto va bene con gli scali, di un volo di 20 ore, di un cambio di fuso e di un cambio di stagione: tre elementi. Sul volo ci sono delle precauzioni da prendere e vale soprattutto per gli sportivi, bisogna fare in modo che arrivino alla partita nelle migliori condizioni. La prima cosa da fare è nutrirsi in base all'orario di arrivo. Bisognerebbe partire il martedì o mercoledì, non prima perché devi recuperare anche la partita precedente: sennò diventa un doppio stress. Seconda cosa, bere molto: perché l'aereo disidrata. Poi quando atterri, una sgambatina con corsetta ed esercizi blando sul riscaldamento muscolare. Infine andare a dormire tra le 21 e le 22"

Sul cambio di stagione: "Devono assolutamente capire che condizioni troveranno e regolare la nutrizione in base al clima: là sarà estate. Abbigliamento leggero e bere parecchio durante l'allenamento".