Ibra a SportMediaset: "Non voglio smettere, ho ancora fame. Ai miei compagni chiedo..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sul suo recupero: "Ci vuole ancora un po' di pazienza. Sto bene, manca ancora un po' di tempo prima di tornare in gruppo con la squadra ma l'importante è prima stare bene e poi ritornare a giocare".

Su un possibile futuro da allenatore: "Se dico che voglio farlo, poi dovrò farlo per forza... se pensassi già a fare l'allenatore vorrebbe anche dire che sto pensando di smettere e non è così. Ho ancora fame e il mio desiderio è continuare ad avere successo".

Sul Milan: "Ai compagni chiedo risultati tutti i giorni, in allenamento come in partita, e anche disciplina. Sarebbe bello arrivare agli ottavi di Champions League ma bisogna pensare impegno dopo impegno, senza dimenticare il campionato. Mi piace avere tanti compagni giovani ed essere investito di tanta responsabilità".

Su Mino Raiola: "Per lui ho solo belle cose, resterà nel cuore e mi mancherà per sempre. Ho sofferto tanto".