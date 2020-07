L’infortunio al polpaccio è ormai alle spalle, ma a Zlatan Ibrahimovic servirà qualche partita per ritrovare la forma migliore: l'attaccante svedese, come spiega questa mattina il Corriere della Sera, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e quindi domani contro la Lazio, salvo clamorose sorprese, dovrebbe partire ancora dalla panchina.