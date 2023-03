Ibra, Napoli non è nel tuo destino: salterà tutte e tre le gare tra Serie A e Champions

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alla luce del nuovo stop muscolare comunicato oggi, Zlatan rimarrà fuori almeno due settimane per un problema alla coscia, Ibrahimovic salterà tutte e tre le gare del mese di aprile contro il Napoli, tra Serie A e Champions. Domenica sarà out per quella di campionato a causa dell'infortunio, mentre per quanto riguarda quelle di Champions League non avrebbe giocato a prescindere, in quanto non presente nella lista UEFA. Ibra-Napoli, a quanto pare quest'anno non è proprio destino.