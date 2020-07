Ibra 'non so se resto al Milan,nessuno mi ha chiamato'

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Zlatan Ibrahimovic continua a non sciogliere i dubbi legati al proprio futuro e non risparmia critiche alle ambizioni della società. "Non so ancora se resto - spiega il centravanti svedese a SportMediaset -, mi sto ancora divertendo a giocare ma nessuna chiamata è arrivata. Questo non è il mio Milan, gli obiettivi sono differenti da quelli di una volta. Io voglio rivedere una squadra che lotta per lo scudetto e per la Champions: non gioco per un contratto, gioco per gli stimoli". (ANSA).