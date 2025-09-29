Ibra rivela la chat con Camarda nel 2019: "Il mio nome è Francesco Camarda"

Sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha postato una foto molto curiosa e divertente che ritrae lo screen della sua chat con Camarda che, nel lontano 2019, precisamente il 30 dicembre 2019, lo ringrazia per essere tornato al Milan e gli dice che avrebbe voluto conoscerlo, aggiungendo poi che lui stesso giocasse nel Milan (nelle giovanili ndr.) e che il suo nome era Francesco Camarda.

Ibra oggi commenta così: 28 settembre 2025: adesso tutti sanno il tuo nome, non solo io.