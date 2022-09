Ibra si allena come un Marine, il video su Instagram: "La mia strada"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte tra mercoledì e giovedì Zlatan Ibrahimovic ha postato un reel su Instagram che lo ritrae in mezzo alla natura a proseguire il suo programma di riabilitazione dall'infortunio. Nel video si vede lo svedese alle prese con una serie di flessioni e altri esercizi fisici a corpo libero in quello che sembra un rifugio di montagna. Il ritorno di Ibra in campo è atteso per gennaio. Qui il video completo, accompagnato dalle solite parole telegrafiche del fuoriclasse: "La mia strada".