Ibra su Allegri: "Sa come vincere". Poi scherza: "Il primo trofeo glielo ho fatto vincere io"

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il giudizio di Zlatan Ibrahimovic su Massimiliano Allegri, non senza la solita vena ironica e 'da Ibra': "Il suo primo trofeo glielo ho fatto vincere io. In quel Milan erano tutti campioni, la cosa difficile era mandarli in panchina. Lui era molto bravo a gestire. Adesso è diverso., ci sono meno ego da fuoriclasse. E Allegri ha fatto il suo percorso, ha già vinto tanto, sa come si fa. Il club ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. Ha portato quello che mancava, esperienza.".