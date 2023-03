Ibra sul record: “Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club"

Sei entrato nella storia di questa società, questo vuol dire che ti fermerai ancora in questa società e ti legherà di più alla squadra? “Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. È un grande club con grande storia, con grandissimi giocatori. C’è il mio nome e significa tanto per me. Questo gol non mi ha portato tre punti, quello che volevo. Poi prima partita da capitano del Milan mi ha dato orgoglio, purtroppo non è andata come volevamo. Ma mi sentivo bene, poi non giocavo da titolare da 14 mesi. L’importante è stare bene, se sto bene come oggi non ho dubbi. Credo ancora in me stesso”.