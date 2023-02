Ibra sulle critiche: "Sono 25 anni che mi criticano perché sono il numero 1. Ma me le mangio, è come mettere benzina sul fuoco"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulle critiche ricevute: “Sono normali, se non ti criticano vuol dire che non sei al top. Sono abituato, sono 25 anni che mi criticano perché sono il numero 1. Ma me le mangio le critiche, è come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi col fuoco ti bruci. Sono Dio, non è cambiato niente. Sono carico”.