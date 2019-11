Ibra torna a Milano? In settimana ha venduto la casa di Milano

Zlatan Ibrahimovic torna in Italia? Tra un chiarimento e un'ammissione poi ritrattata e spiegata da parte della MLS, la possibilità Milan resta forte. Però c'è un dato a lasciar per adesso qualche perplessità, sebbene acquistarne una nuova non sarebbe certo un problema: lo svedese, spiega Corriere.it, ha concluso la vendita della casa milanese a via Santo Spirito. Ibra l’ha ceduta proprio questa settimana per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.