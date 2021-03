Ibra torna in nazionale, nuovo record con la Svezia

Ibrahimovic torna a giocare con la Svezia, e lo fa dopo aver annunciato il suo (temporaneo) addio 5 anni fa. Nel match di questa sera contro la Georgia Zlatan è rimasto in campo per 84 minuti, servendo l'assist per il gol decisivo di Claesson. Con la presenza di oggi Ibra ha infranto un nuovo record: a 39 anni è il giocatore svedese più anziano ad indossare la maglia della nazionale, superando Thomas Ravelli che deteneva il precedente primato a 38 anni e 59 giorni.