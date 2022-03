Ibra vuole continuare a giocare, il Milan gli regala ancora emozioni

MilanNews.it

Nell'edizione odierna di Tuttosport trovano spazio anche le parole rilasciate da Zlatan Ibrahimovic al sito delle Uefa, direttamente dal ritiro della nazionale svedese dove Zlatan si trova in questi giorni. Il fuoriclasse svedese vuole andare al Mondiale a tutti i costi e non pensa al ritiro: "Voglio giocare il più a lungo possibile. La realtà è che giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora". Non solo la nazionale, anche il Milan rientra nei piani di Ibra che ammette quanto i colori rossoneri gli regalino ancora molte emozioni: "Il Milan mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e ho trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato".