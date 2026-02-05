Ibrahimovic come Allegri: anche lui sarà tedoforo per Milan-Cortina 2026

Domani è il grande giorno, c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In queste settimane di avvicinamento a questa importante competizione tanti personaggi dello spettacolo, dello sport e molto altro hannoa avuto l'onore e il piacere di portare la fiamma olimpica per le strade dello stivale, come successo anche a Massimiliano Allegri.

E come il tecnico del Milan, anche Zlatan Ibrahimovic, domani, avrà l'onore e il piacere di rientrare nella lista di tedofori di Milano-Cortina 2026. A differenza di Allegri, però, il Senior Advisor di RedBird, presente nello spot del Milan per la promozione di quest'Olimpiade, porterà la torcia olimpica per le strade di Milano.