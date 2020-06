Fra oggi e domani (fino a ieri sera non c’erano certezze in merito) Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà al secondo controllo al polpaccio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul recupero del campione rossonero, il quale freme dalla voglia di tornare a disposizione di Pioli. Dai nuovi esami che verranno effettuati su Ibra si capirà la data del ritorno in campo.