Ibrahimovic lavora in palestra, ma ancora per poco

Ibrahimovic continua a lavorare in palestra, ma ancora per poco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mentre la squadra vola a Nizza, lo svedese rimarrà a Milanello insieme a Simon Kjaer (rientrato ieri dalle ferie), ma presto si rimetterà in moto sul prato. I programmi prevedono una ripresa graduale, prima corsa e poi pallone, ma con Zlatan tutto è possibile, anche che il passaggio avvenga in un colpo solo.