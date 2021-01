Grazie alla doppietta messa a segno contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto gli ottanta gol con la maglia del Milan, ventiquattro dei quali nella sua nuova avventura in rossonera, iniziata a gennaio 2020. Lo svedese ha accumulato questo incredibile bottino in 118 presenze complessive, per una media di una rete ogni 120'.