Ieri, oggi e domani in rossonero: Camarda così tra la doppietta in Nazionale e la firma con il Milan Futuro

Camarda festeggia al meglio la doppietta con la maglia della Nazionale Italiana Under-19, due reti che sono state fondamentali per la vittoria che consente alla squadra di Bernardo Corradi di guadagnare in anticipo l'accesso alla semifinale del 25 luglio e staccare il pass per il Mondiale Under 20 dell'anno prossimo. Nella giornata di oggi infatti è arrivata anche la notizia della prima firma da professionista di Camarda con il Milan Futuro: un periodo d'oro per il giovane bomber rossonero.

"Ieri, oggi e domani, rossonero".