Iezzo: "Gattuso? Il suo Milan viene dopo il Napoli di Sarri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gennario Iezzo ha parlto di Gennato Gattuso: "L'uomo non si discute, già da quando giocava. Voglio parlare però anche dell'allenatore: mi piace vedere il calcio a 365 gradi, e devo dire che dopo il Napoli di Sarri il suo Milan era quello che mi divertiva di più. Ha un'idea di gioco che abbinata al carattere può portare a risultati importanti. Non nascondo che sono fiducioso anche per la Champions, con il Barcellona non è scontata. Ieri ho visto una squadra solida e compatta e potrebbe essere anche la mina vagante".