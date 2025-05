Igli Tare farà un tentativo per riportare al Milan Massimiliano Allegri

Nel corso di questi giorni si è parlato di come il neo direttore sportivo del Milan Igli Tare apprezzi il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano al punto da volerlo sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Allo stesso tempo, però, stando a quanto riportato dal collega di DAZN Orazio Accomando, il nome in cima alla lista dei desideri del dirigente rossonero sarebbe un altro.

Nei prossimi giorni Igli Tare farà infatti un tentativo per riportare al Milan Massimiliano Allegri, il suo vero obiettivo per la panchina del Diavolo nella prossima stagione. Allo stesso tempo, però, c'è da dire che il toscano è stato contattato anche dal Napoli per un'ipotetico post Antonio Conte, ma in questi casi tentar non nuoce.