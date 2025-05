Compleanno più scudetto. Okafor festeggia sui social: "Non potevo chiedere di meglio come regalo"

Appena 36' minuti con la maglia del Napoli, eppure Noah Okafor ha contribuito a scrivere la storia del club partenopeo diventando campione d'Italia. Arrivato per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, non il più semplice degli incarichi, l'attaccante di proprietà del Milan non è mai riuscito realmente ad entrare nelle grazie di mister Antonio Conte, che difatti nelle ultime 9 partite non l'ha praticamente mai utilizzato.

Eppure la felicità di diventare campione d'Italia resta, ancora di più se si considera il fatto che questo importante evento è combaciato con il giorno del suo compleanno. Sui propri canali social Okafor ha infatti voluto festeggiare questa doppia ricorrenza pubblicando una foto che lo ritare con il trofeo della Serie A in mano e nella cui didascalia ha scritto: "Non potevo chiedere di meglio come regalo di compleanno".