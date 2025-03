Il 23 marzo tornano in campo le leggende del Milan: sfida al Tottenham

Dopo le partite in Brasile, Libia e Georgia, le leggende rossonere sono ora pronte a sfidare quelle del Tottenham domenica 23 marzo al Tottenham Hotspur Stadium. Dida, Serginho, Ambrosini e molte altre glorie rossonere scenderanno in campo a Londra (biglietti qui) per una partita leggendaria. L'evento, inoltre, aiuterà a sostenere la Tottenham Hotspur Foundation e Fondazione Milan, contribuendo al programma internazionale Sport for Change, che attraverso lo sport aiuta tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili.

L'appuntamento è fissato per domenica 23 marzo alle 15.00 (ora italiana), con la diretta live della partita su AC Milan Official App e Milan TV in esclusiva per l'Italia. Dopo il fischio finale la partita integrale sarà disponibile per tutti in differita, sempre sull'applicazione ufficiale del club rossonero.