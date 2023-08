Il 28 agosto 2010 la prima firma di Ibrahimovic con il Milan

vedi letture

Il 28 agosto del 2010 Zlatan Ibrahimovic ritornava in Italia, per firmare con il Milan. Un anno dopo il suo addio all'Inter, in direzione Barcellona, nello scambio con Samuel Eto'o. Adriano Galliani, nei suoi giorni del Condor, era riuscito a strappare la firma dell'attaccante svedese, con un accordo da 24 milioni di euro da pagare in tre anni. Anzi, formalmente è un prestito con obbligo di riscatto. Ora probabilmente sarebbe impossibile, perché non era un'epoca di minusvalenze. Una formula abbastanza originale per l'epoca, con Galliani che era riuscito a trovare un accordo con il presidente del Barcellona, Sandro Rosell.

L'altro grande regista dell'operazione è stato Mino Raiola, che era riuscito a smuovere il Barcellona a suon di "mal di pancia" da parte del suo assistito. Anche le sue parole, ironiche, nel giorno del trasferimento, davano la dimensione di quella che era la situazione in blaugrana. "Sono venuto a firmare il prolungamento, me lo ha chiesto Guardiola...". Huntelaar svuotava l'armadietto e se ne andava dopo una sola stagione in rossonero, non indimenticabile, mentre Ibra arrivava. "Voglio vincere tutto. I tifosi dell'Inter? Non credo pensino a me, visto che hanno vinto tutto. Con Pato e Ronaldinho abbiamo un attacco fantastico".

Per Galliani il Milan "non è più inferiore a nessuno, nè in Italia nè in Europa", mentre i tifosi - al 20 di luglio - urlavano "presidente assente" a Silvio Berlusconi, che poi riusciva appunto a portare Ibra al Milan. La trattativa era iniziata qualche giorno prima, il 22 agosto, prima del Trofeo Berlusconi quando lo stesso presidente aveva confermato che ci avrebbe provato. Riuscendoci, poi.