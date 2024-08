Il Barça ritrova Ibrahimovic: "Sempre un piacere incontrarti"

Tra pochi minuti, all'1.30 italiane, prenderà il via l'ultima amichevole "americana" del Milan. I rossoneri scenderanno in campo contro il Barcellona nella suggestiva cornice del M&T Bank Stadium di Baltimora, nel Maryland. Subito dopo la partita la squadra farà il suo rientro in Italia dopo quasi due settimane di tournée nella terra a stelle e strisce.

Un ex della sfida è Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero e attaccante del Barcellona per una singola stagione prima di essere ceduto proprio ai rossoneri per la prima delle due esperienze con il Diavolo. Tramite i suoi canali social il club blaugrana ha pubblicato alcuni scatti dello svedese che saluta alcuni giovani membri della delegazione catalana tra cui un altro doppio ex, Bojan Krkic. Scrive il Barça: "Sempre un piacere incontrarti, Zlatan".