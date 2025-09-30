Il Barcellona approfitta del derby di Madrid perso dal Real per prendersi la vetta della Liga

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - La 7/a giornata della Liga vale il primo posto in classifica per il Barcellona. La squadra di Flick supera infatti 2-1 la Real Sociedad in rimonta e grazie alla pesante sconfitta del Real Madrid nel derby contro l'Atletico, balza in vetta al campionato. Koundé e Lewandowski firmano il successo casalingo dei blaugrana, ribaltando l'iniziale vantaggio di Odriozola. Rashford e Yamal protagonisti con due assist. Blaugrana ora a 19 punti e +1 sui Blancos di Xabi Alonso. (ANSA).