Il Black Friday di Casa Milan: tutte le iniziative speciali per i tifosi

Quest'anno anche Casa Milan celebra il Black Friday, con una serie di iniziative speciali dedicate ai tifosi rossoneri.



CASA MILAN STORE

Nello store ufficiale di Via Aldo Rossi 8, potrete acquistare la Maglia Gara Third Replica (Adulto e Bambino) scontata del 30%. Inoltre, per ogni 50€ spesi in negozio, riceverete un regalo a scelta tra gli accessori in stock.



MILAN-SALERNITANA

Solo presso la biglietteria di Casa Milan sarà possibile acquistare il vostro posto di Secondo Anello Rosso laterale o Secondo Anello Arancio laterale a 14€ invece di 25€, per la sfida contro la Salernitana del 4 dicembre.

CASA MILAN BISTROT

Per ogni consumazione fatta nel nostro Bistrot, avrete in omaggio un caffè.

MUSEO MONDO MILAN

Venerdì potrete ammirare i nostri trofei e vivere emozioni uniche nel Museo rossonero a metà prezzo (5€ a biglietto). Sempre venerdì sarà allestito al museo un piccolo angolo dove i visitatori potranno scattarsi una foto con la replica della Champions League.

STORE.ACMILAN.COM

Continuano inoltre le offerte della Black Week sul nostro e-commerce ufficiale, alle quali si aggiunge la possibilità di personalizzare gratuitamente la terza maglia indossata anche mercoledì sera contro l'Atlético Madrid.