Il bordocampista di Dazn racconta qualche episodio particolare di Allegri in Milan-Napoli

Tommaso Turci, bordocampista di DAZN per Milan-Napoli, si è così espresso a Radio Rossonera su Massimiliano Allegri: "Sempre molto attivo. Sul finire del primo tempo si è arrabbiato per la gestione di qualche pallone perché voleva conservare il possesso e fare in modo di soffrire un po’ meno. Ha predicato calma ma piano piano si stava scaldando anche lui. Vi racconto che non ha visto il finale della partita perché sulla rimessa dal fondo di Maignan era già rientrato negli spogliatoi. Ogni tanto si arrabbia quando c’è qualcuno che, diciamo così, non ci mette il cuore. È un Massimiliano Allegri molto soddisfatto e la sensazione è che ci sia una squadra che lo segue in tutto, questo è il motivo per cui i risultati stanno arrivando. C’è grande fiducia in lui.

Credo che ci sia un rispetto dei ruoli ben preciso. Poi l’arrivo di determinati giocatori ha portato una mentalità diversa. E anche la voglia di uscire da una situazione brutta che ormai si stava vivendo da troppo tempo da parte di alcuni giocatori, quindi di sacrificarsi una volta in più per il compagno, di combattere a prescindere dal minutaggio. E poi risultati aiutano: quando arrivano c’è entusiasmo, si lavora meglio in settimana, quindi voglio vedere anche quando le cose non andranno benissimo come reagirà questo gruppo perché l’anno scorso parlavamo di leadership che era un po’quella che mancava e vediamo come risponderanno i leader nei momenti complessi, perché è proprio lì che si vede una squadra vera. Il Milan era una squadra di valore anche nella scorsa stagione, poi per una serie di incastri e situazioni sgradevoli la stagione è stata compromessa”.