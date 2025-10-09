Il calendario completo dei 15 rossoneri convocati in Nazionale

Il calendario completo dei 15 rossoneri convocati in NazionaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:40News
di Francesco Finulli

Questi i giocatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali in questa pausa di ottobre:

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Galles: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Londra - Amichevole
Lettonia-Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026
Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia (Italia)

Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026
Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026

Luka Modrić (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026
Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027
Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Isole Faroe-Svizzera: martedì 14 ottobre alle 19.00, Tórshavn - Qualificazioni Europeo U21 2027