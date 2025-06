Il Chelsea spende per tutti, ma non per Mike Maignan

La trattativa tra Chelsea e Milan si è definitivamente interrotta nella giornata di oggi. Si poteva pensare che entro le 20, orario della deadline della sessione estiva straordinaria di calciomercato per il Mondiale per Club, il club londinese e quello rossonero potessero arrivare a un accordo ma la distanza tra le parti a livello economico è stata incolmabile: da via Aldo Rossi non hanno abbassato le richieste, da Londra non hanno alzato la proposta per un portiere che tra un anno si libera a zero.

Eppure il Chelsea nelle ultime due stagioni non ha avuto problemi a spendere. Solo per la prossima stagione, i Blues hanno già speso circa 105 milioni per quattro rinforzi: da Liam Delap a Estevao, passando per Essugo e Sarr. In generale anche l'estate scorsa la squadra allenata da Enzo Maresca non ha badato a spese: circa 280 milioni tra estate e inverno per acquistare circa 12 giocatori, molti presi a un valore di mercato di gran lunga più altro rispetto a quello attuale. Con Mike Maignan questo non è accaduto.