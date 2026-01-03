Il commento del club a Cagliari-Milan: "La squadra, nonostante un leggero riassetto complice qualche defezione, ha dimostrato ancora una volta la sua solidità difensiva"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Cagliari-Milan (0-1):

"Buona la prima! Il Milan prosegue la sua striscia positiva in Serie A con una vittoria di misura per 1-0 contro il Cagliari nella 18ª giornata. Il gol decisivo è stato segnato da Rafael Leão al 50', su assist di Rabiot. Con questo successo i rossoneri consolidano la loro posizione (provvisoriamente) in vetta alla classifica, portandosi a quota 38 punti. La squadra di Mister Massimiliano Allegri, in campo col classico 3-5-2 nonostante un leggero riassetto complice qualche defezione, ha dimostrato ancora una volta la sua solidità difensiva, ottenendo il decimo clean sheet stagionale. Il Cagliari ha cercato di opporre resistenza, ma calando alla distanza e senza mai concretizzare.

La gara è stata accesa e dinamica, il Milan l'ha azzannata e controllata nella ripresa, colpendo in un momento propizio. Dopo un primo tempo poco brillante, i rossoneri hanno aperto le marcature grazie a un'azione ben orchestrata dalla coppia Fofana-Rabiot e scartata da Leão. Significativo e da apprezzare il comportamento generale del gruppo nel finale, da sottolineare le grandi prove di Bartesaghi da braccetto e Modrić ovunque come l'esordio di Füllkrug. Un Diavolo determinato e compatto, elementi fondamentali per iniziare al meglio il 2026 e affrontare le prossime sfide con fiducia. Forza Milan!".