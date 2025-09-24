Il commento del club a Milan-Lecce: "La prestazione è stata solida e determinata, con una difesa attenta e un attacco incisivo"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan attraverso il sito ufficiale rossonero a Milan-Lecce (3-0):

"Il Milan continua il suo cammino in Coppa Italia con una convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce nei Sedicesimi di finale. I rossoneri hanno dominato la partita fin dai primi minuti, sbloccando il risultato al 20' con un gol di Santiago Gimenez, servito da un assist perfetto di Davide Bartesaghi. La squadra guidata ancora da Marco Landucci ha poi consolidato il vantaggio nel secondo tempo grazie alle reti di Christopher Nkunku al 51' e Christian Pulišić al 65', chiudendo il match con il secondo 3-0 consecutivo dopo quello di Udine. Con questa vittoria, il Milan si conferma in ottima forma, proseguendo la striscia positiva di risultati e avanzando al turno successivo della competizione.

La prestazione del Milan è stata solida e determinata, con una difesa attenta e un attacco incisivo. L'espulsione di Jamil Siebert al 18' ha facilitato il compito dei rossoneri, che hanno saputo sfruttare la superiorità numerica per controllare il gioco e creare numerose occasioni da gol. La squadra ha mostrato grande compattezza e spirito di squadra, con un centrocampo dinamico guidato da Adrien Rabiot e Samuele Ricci. Le sostituzioni di Landucci, tra cui l'ingresso di Youssouf Fofana e Christian Pulisic, hanno dato nuova energia alla squadra, permettendo di mantenere alta l'intensità fino al fischio finale. I tifosi possono guardare con fiducia ai prossimi impegni, certi che il Milan continuerà a lottare con determinazione per raggiungere nuovi traguardi".