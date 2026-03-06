Il consiglio di Ordine: "Il Milan non deve continuare a coltivare l'idea di due anime. Con Barbara e Galliani..."

Ormai sempre più prossimi al Derby della Madonnina, che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Inter, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha proposto sul proprio canale YouTube un'intervista al collega Franco Ordine che, da diversi anni, è inviato al seguito del club rossonero. Con lui si è chiacchierato della stagione del Diavolo, del futuro di Massimiliano Allegri e anche della situazione societaria dalle parti di via Aldo Rossi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Franco Ordine parla così dell'organizzazione dirigenziale del Milan: "Siccome io ho una memoria molto lucida di quello che è avvenuto nel passato e il passato insegna: il periodo più brutto e traumatico del Milan berlusconiano si è verificato nel momento in cui sono stati nominati due amministratori delegati, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani. Da quel momento in poi il Milan è stato spaccato a metà con una frazione armata contro l’altra e si è creato il vuoto. Quello che non deve assolutamente fare il Milan di oggi è continuare a coltivare l’idea che ci siano due anime: l’area tecnica da una parte e la governance del club dall’altra.