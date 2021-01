Il Corriere della Sera su Pioli: "Un titolo per stupire (anche la mamma)"

"Un titolo per stupire (anche la mamma)". È il titolo che il Corriere della Sera dedica al tecnico emiliano. Così come raccontato dallo stesso allenatore milanista, la mamma non smette di ricordargli che "non ha ancora vinto nulla". Ma lui non si scompone nemmeno di fronte a un giudice così severo, scrive il noto quotidiano. L’obiettivo del Milan non è vincere lo Scudetto ma tornare in Champions: la mancanza di “zavorra” può far volare i rossoneri e può cambiare anche il giudizio su Pioli, non solo quello materno, trasformandolo in un vincente.