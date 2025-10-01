Il Corriere dello Sport ha presentato il francobollo per i 100 anni

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Si è svolta a Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicato al Corriere dello Sport in occasione dei 100 anni della testata. All'evento il ministro delle Imprese Adolfo Urso, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, la consigliera di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato Flavia Scarpellini e il responsabile della Filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti. 'La nostra è una grande storia italiana - ha detto Zazzaroni - da oltre 60 anni saldamente nelle mani della famiglia Amodei. L'editore Roberto Amodei, ha avuto il merito di custodirne la tradizione e accompagnarlo nel futuro. Questo francobollo è un riconoscimento importantissimo per le donne e gli uomini che da 100 anni lavorano a una testata che rappresenta un'eccellenza privata straordinaria'. 'Questa emissione è un riconoscimento dovuto a un secolo di storia sportiva e giornalistica: non poteva mancare nel piano filatelico.

Il Corriere dello Sport compie 100 anni, un traguardo che segna la storia di una grande testata e, con essa, la memoria del nostro Paese - ha dichiarato Urso - I francobolli sono testimoni di ciò che siamo stati: nell'impresa come nello sport, nella vita sociale, culturale e civile. Ogni piano filatelico è un mosaico, e quest'anno si arricchisce di un tassello prezioso, quello dedicato al primo secolo del Corriere dello Sport'. La vignetta riproduce un particolare della prima pagina del Corriere dello Sport che celebrava la vittoria della Nazionale italiana al Mondiale di Spagna 1982, uscita in edicola il 12 luglio di quell'anno e considerata tra le più rappresentative del quotidiano sportivo. In alto spicca il logo del centenario della storica testata giornalistica. Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, con l'indicazione tariffaria B, in 250.020 esemplari. (ANSA).