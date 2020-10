Il CorSport titola: "Spettro Covid sul derby Inter-Milan"

Il Corriere dello Sport si concentra sul prossimo derby milanese in programma sabato. "Spettro Covid sul derby Inter-Milan" scrive il quotidiano a pagina 14 quest'oggi. Ieri il club rossonero ha annunciato la positività di Bonera, collaboratore di Pioli. Ma per il gruppo squadra, sottoposto a tampone, non è stato necessario l’isolamento fiduciario. L’ATS non dirà no al derby se i club rispetteranno il protocollo FIGC. L’Inter spera di riavere Bastoni. Resta l’incognita dei nazionali.