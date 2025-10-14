Il CT Baldini: "Camarda, come la squadra, nel primo tempo ha fatto la ninna nanna"

L'Italia U21 ha vinto nettamente a Cremona contro i pari età dell'Armenia con il netto risultato di 5-1 che è maturato solamente nella ripresa. Protagonista della sfida è stato Francesco Camarda, attaccante del Lecce ma di proprietà del Milan, che ha siglato una doppietta, segnando la prima rete grazie a un assist del giocatore rossonero e grande amico Davide Bartesaghi. Ai microfoni di RAI 2, nel post gara, ha parlato Silvio Baldini, CT degli Azzurrini, esprimendosi anche sul giovane centravanti scuola Milan.

Cosa si può dire ancora di Camarda?

"Niente, lui è un talento e non lo scopriamo oggi. Anche lui, come la squadra, nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna e non abbiamo giocato a calcio. Si fanno brutte figure. Poi hanno messo la sveglia e il risultato è cambiato".

E nella prossima partita con la Polonia?

"La prossima partita è più facile, sarà uno scontro diretto e non avranno questo approccio. Come loro succede al Real Madrid, al Milan e alla Juventus. Ma non deve succedere a noi"