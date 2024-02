Il dramma sportivo di Deulofeu: "So che potrei non giocare mai più"

Gerard Deulofeu ha fatto divertire i tifosi del Milan. Nei sei mesi passati in prestito nella squadra rossonera nel 2017, lo spagnolo aveva segnato 4 gol in 17 partite risultando decisivo nel ritorno del Diavolo in una competizione europea dopo diversi anni di astinenza. Dopo quella parentesi Deulofeu ha provato a far fortuna con il Barcellona e poi ha girovagato un po' in Premier prima di trovare un suo equilibrio all'Udinese dove è diventato leader tecnico. L'anno scorso, il 22 gennaio 2023, un brutto infortunio al ginocchio e una operazione. Da quel momento non si è più visto sul campo di calcio.

Deulofeu è tornato a parlare al canale Twitch "Jijantes FC" e ha raccontato il suo dramma sportivo: "Da diversi mesi so che non potrei giocare mai più. Non posso fare quello che amo da molto tempo: è oltre un anno che non gioco. Non posso dire molto, ma sto attraversando un calvario: non potete immaginare quello che sto passando. Sto provando a recuperare in tutti i modi ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi più".