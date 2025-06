Il Ds del Manchester City accoglie Reijnders: le sue parole

Si attendeva con ansia la sola ufficialità, ora Tijjani Reijnders è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo due anni di Milan e di Serie A il centrocampista olandese lascia i rossoneri per raggiungere Pep Guardiola e il dream team con Haaland a capo. Ha autografato ufficialmente un contratto quinquennale, fino al 2030, tra scatti e sorrisi per la sua nuova avventura con i citizens e in Premier League, anche se comincerà subito al Mondiale per Club.

Il direttore sportivo del City, Hugo Viana, ha dichiarato di non vedere l’ora di vedere Reijnders all'opera con la maglia azzurra: “Siamo molto felici che Tijjani si sia unito a noi e siamo entusiasti che entri a far parte della squadra di Pep. Arriva qui con una vasta esperienza ad alto livello in Europa, sia a livello di club che sul palcoscenico internazionale con i Paesi Bassi. Tijjani porta ulteriore energia, lucidità e creatività al nostro centrocampo, e lavorare con Pep e il nostro staff tecnico lo aiuterà a crescere ancora di più".