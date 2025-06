La UEFA premiata con l'Environmental Leadership Award

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La UEFA ha ricevuto l'Environmental Leadership Award al Green Sports Alliance Summit, in riconoscimento del suo impegno per integrare pratiche ambientali responsabili. I membri della Green Sports Alliance (GSA) hanno sottolineato l'impegno della UEFA nel perseguire la "Road to Zero", con le misure di riduzione e mitigazione intraprese in tutta l'organizzazione interna e negli eventi UEFA. "È un grande privilegio ricevere un premio di grande valore quando assegnato da un'organizzazione come la GSA - ha commentato Michele Uva, Direttore Esecutivo UEFA per la Sostenibilità Sociale e Ambientale - Abbiamo la responsabilità di fare di più, di essere all'altezza dei valori che questo premio rappresenta, non solo oggi, ma anche in futuro.

Questo continuerà a spingerci verso un cambiamento significativo nel calcio, nello sport e nella società in generale che serviamo". (ANSA).