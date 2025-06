Triestina, la COVISOC dà l'ok all'iscrizione alla Serie C

Pericolo scampato per la Triestina, una delle squadre che nei giorni scorsi aveva fatto temere di non riuscire a iscriversi visto l’ingente debito da saldare a causa di quelle pendenze che costeranno nove punti di penalizzazione per la prossima stagione. Alla fine è invece arrivato l’ok da parte della COVISOC che ha giudicato completa la domanda di iscrizione degli alabardati che ne danno comunicazione in una nota ufficiale:

“La Co.Vi.So.C esaminata la documentazione prodotta dall’U.S. Triestina Calcio 1918, ha rilevato che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri infrastrutturali, sportivi-organizzativi, legali, economico-finanziari e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026".

La firma sul rinnovo del direttore sportivo Daniele Delli Carri e l’arrivo di un investitore norvegese, che avrebbe provveduto alla ricapitalizzazione per un totale di cinque milioni di euro, erano stati segnali che nei giorni scorsi avevano fatto sperare nel buon esito della domanda in casa giuliana con il club che ora può guardare con maggior ottimismo a un futuro che, vista anche la penalizzazione, si prospetta comunque complicato.