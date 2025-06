Milan, tra certezze e ritorni: Leao resta il faro, Saelemaekers vuole stupire

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan, si conferma più gestore che esteta: il suo punto di forza è saper costruire squadre solide e funzionali, capaci di macinare risultati più che di incantare con lo stile. In questo contesto, il tecnico livornese ha già tracciato le linee guida del nuovo progetto rossonero, puntando forte su Rafael Leao. Il talento portoghese, descritto come “luminoso ma talvolta un po’ offuscato”, sarà al centro del rilancio milanista. Le voci di mercato si sono affievolite, anche perché il Bayern Monaco, principale interessato, ha virato su altri obiettivi come Nico Williams.

Un altro nome che potrebbe rivelarsi fondamentale è quello di Alexis Saelemaekers. Dopo un’ottima stagione alla Roma, il belga tornerà a Milanello deciso a ritagliarsi un ruolo importante. Duttilità, esperienza e crescita costante fanno di lui un profilo molto apprezzato da Allegri, che non intende cederlo. Il ritiro estivo sarà l’occasione per valutarlo da vicino: Saelemaekers vuole convincere e diventare un jolly prezioso per la nuova stagione.

