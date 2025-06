Milan-Como di Serie A a Perth? Tutti i retroscena. La Lega ha una proposta ufficiale

vedi letture

Una folle e rivoluzionaria idea. Per il calcio italiano e mondiale. Che sta già incontrando commenti e reazioni d'ogni tipo, in Italia e non solo. Una gara della Serie A in Australia, a Perth, del prossimo campionato. Una notizia emersa dalla stampa australiana che trova forti conferme e dettagli inediti nello speciale di Tuttomercatoweb.

Dove nasce l'idea

Il Milan è rimasto nel cuore degli australiani e ha colpito la Western Australia durante la gara contro la Roma. E anche la dirigenza rossonera è rimasta colpita dalla passione del tifo locale, dalle migliaia di sostenitori accorsi da tutto il paese e anche dall'Indonesia, oltre che dall'accoglienza delle autorità locali. Per questo i contatti con il club rossonero sono andati avanti e una primogenitura è arrivata anche dalle stanze del club di Via Aldo Rossi. Una partita a Perth quando il Milan non avrebbe avuto la possibilità di giocare a San Siro per via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Si può fare?

Il Governo di Perth della Western Australia ha depositato una proposta ufficiale alla Lega di Serie A lo scorso aprile. Una proposta seria, un'offerta concreta. La Lega ha così ricevuto con Simonelli, De Servo, Ciccarese e poi anche il Milan con le alte cariche dirigenziali, la delegazione Australiana.

Si farà?

Niente ancora di deciso, niente ancora di ufficiale. Però l'Australia e Perth vogliono scrivere una pagina storica. Una partita di Serie A, Milan-Como (sia il club del CEO Giorgio Furlani che quello del Presidente Mirwan Suwarso sono ben più che a conoscenza, come detto), fuori dall'Italia. Sarebbe una prima volta non solo per la Serie A ma anche per una sfida dei grandi campionati. In un paese che da tanti anni accoglie le tournée delle italiane, dalla Juventus nel 2014 a Roma e Milan nel 2024, fino a tanti talenti e Campioni come Alessandro Del Piero, Alessandro Diamanti e Benito Carbone.