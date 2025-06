Pulisic: "C’è tanta pressione su di noi, soprattutto al Milan. Ci si aspetta che vinciamo e, quando le cose non vanno, diventa difficile"

Christian Pulisic ha scelto di non partecipare alla Gold Cup con gli USA quest'estate per riposarsi in modo adeguato e arrivare nel modo giusto alla stagione che porterà al Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Il numero 11 del Milan è stato intervistato da CBS Sports Golazo America e ha parlato di questo argomento e non solo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni tradotte da MilanNews.it.

Quanto è stato difficile per te vivere una stagione così piena di alti e bassi per la squadra ma che ti ha visto spiccare per numero di gol e assist?

“Mentalmente e fisicamente è sempre dura. Con il numero di partite che giochiamo e in più quello che è successo quest’anno al Milan… Credo sia difficile da capire per le persone all’esterno. C’è tanta pressione su di noi, soprattutto in un club come il Milan quando le cose non vanno come dovrebbero. Ci si aspetta che vinciamo: partite, trofei e quando le cose non vanno esattamente come ti aspetti può diventare difficile, ma sono grato di essere in questa posizione. Giocare per un club come il Milan mi rende ancora più desideroso di riportare la squadra dove dovrebbe stare. Quest’anno è successo un po’ di tutto ma sono pronto e ottimista per il futuro”.