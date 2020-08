Il Frosinone di Alessandro Nesta ha battuto 2-0 il Pordenone, ribaltando l'1-0 dell'andata e conquistando la finale playoff contro lo Spezia. Termina quindi l'avventura in neroverde per Tommaso Pobega, destinato al ritorno al Milan dopo il prestito in Friuli. Il giocatore dovrebbe quindi aggregarsi alla rosa di Stefano Pioli già da fine agosto.